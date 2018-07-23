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23 Temmuz 2018 02:46

Candan Erçetin hayranlarıyla tarihi tiyatro da buluştu

Pop müziğin sevilen ismi Candan Erçetin yaz konserleri kapsamında Bodrum antik tiyatro’da sahne aldı.

Candan Erçetin hayranlarıyla tarihi tiyatro da buluştu

23 Temmuz 2018 02:46


Ünlü sanatçı Candan Erçetin özel bir organizasyon şirketinin düzenlediği yaz konserleri kapsamında tarihi antik tiyatroda sahne aldı. Konserde siyah abiye elbiseyle sahne alan sanatçı Erçetin’i yaklaşık 2 bin kişi izledi. Geceye özel hazırladığı şarkılardan oluşan repertuarında, sanatçıya 10 kişilik orkestra ile 6 kişilik vokal gurubu eşlik etti. Zengin korosu ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Erçetin’i izleyenlerin birçoğu sanatçıyı cep telefonlarıyla kaydetmek için birbiriyle yarıştı.


Erçetin, Zülfü Livaneli’nin albümünden merhaba adlı şarkı ile başladığı konserinde eski ve yeni albümünde bulunan şarkılarını seslendirdi. Tatilcilere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.




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