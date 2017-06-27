Cengiz İmren sanatçılara meydan okudu

İmren yeni albümünün çıkmasıyla birlikte bir çok taşın yerinden oynayacağını açıkladı. ünlü sanatçı ben geliyorum çekilin yerimden diyerek yeni çıkan sanatçılara seslendi.

Ramazan bayramının 2’inci günü Gümbet barlar sokağından bulunan Ampersand kulüpte sahneye çıkan Cengiz İmren hayranlarına yeni albümünden şarkılar söyleyerek sürpriz yaptı. Tıka basa dolu olan kulüpte eski şarkılarına da yer veren ünlü sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Saatler önceden kulübe gelen ünlü sanatçının hayranları İmren’in şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Yaklaşık 3 saat canlı performans yaparak sahnede kalan İmren yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahalara boğdu. 10 yıllık bir aradan sonra albüm çıkarmaya hazırlanan ünlü sanatçı sevenlerine müjdeyi sahnede verdi.

Yeni albüm müjdesini verdi

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cengiz İmren yeni albümünün çok yakında çıkacağını ifade ederek “Bodrum’da ilk defa sahne alacağım. Benim Ampersand club de ilk gecem. Yeni şarkılarımı söyleyeceğim. İki bayram arasından yeni albümümü çıkarmış olacağım inşallah. Sanki ilk kez albüm yapıyormuşum gibi bir heyecan var içimde” şeklinde konuştu.

“Bazıları kendilerini son mohikan ilan etmiş”

Geçtiğimiz günlerde artık onlar düşünsün sözü ile magazin dünyasına bomba gibi düşen ünlü sanatçıya neden böyle bir cümle kullandığını soran basın mensupları “Bu lafı boşluktan faydalananlara söylemiştim. Ben Cengiz İmren olduğumda bütün imparatorlar, babalar aktif çalışırken bu ismi yapmıştım. Ben ve diğerleri 10 yıldır yokuz. Bazıları kendilerini son mohikan ilan edip sesleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama taklit her zaman aslını yüceltir. Ben geldiğim zaman bazı şeylerin değişeceği belli. Şarkı söylemek, bestelemek birde onarı insanlara beğendirmek çok farklı bir yetenektir” ifadelerini kullandı.

Ben geldim çekilin yerimden

Neden yabancı müzik dinliyorsunuz sorusuna ise İmren “Şarkılarım o yüzden kimseninkilere benzemiyor. Kimseden alıntı yapmıyorum. Benim şarkılarımı alarak bir yerlere gelen insanlar oluyor. Ses çıkarmıyorum Cengiz İmren yokmuş gibi davranıyorum. Bundan sonra Cengiz İmren ve şarkılarından özür diledim. Üzülerek söylüyorum arkadaşlara maalesef ben geldim yine. Çekilin yerimden” dedi. İmren iki bayram arası albüm çıkaracağını da söyleyerek yeni albümündeki şarkılarının hepsine klip çekeceğini de sözlerine ekledi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar sahnede kalan İmren hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini kırmayarak tüm sevenleri ile teker teker fotoğraf çektirdi. Mütevazı tavırları ve esprili sözleriyle de hayranlarından tam not alan İmren sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.