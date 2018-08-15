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15 Ağustos 2018 13:02

CHP Milas eski ilçe başkanlarından Ali Mil hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde 1983-1988 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milas İlçe Başkanlığı görevini yapan Ali Mil hayatını kaybetti.

CHP Milas eski ilçe başkanlarından Ali Mil hayatını kaybetti

15 Ağustos 2018 13:02


88 yaşında yaşamış olduğu sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Muğla’daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen Ali Mil, hayatını kaybetti. Mil’in cenazesi ikindi namazına müteakip Milas Adil Ağa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’na defin edilecek.


1983-1988 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milas İlçe Başkanlığı görevini yapan Ali Mil için CHP Milas İlçe Binası önünde de anma töreni düzenlenmesi bekleniyor.




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