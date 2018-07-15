Datça’da ziraat yangını

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 15.00 sıralarında Datça’nın Mesudiye Mahallesi Mezgit mevkiindeki ziraat arazilerinde henğz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 ihbar hattına haber verilmesi sonrası Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Datça Orman İşletme Şefliğince 10 dakikada yangına ilk müdahale yapıldı. Marmaris Orman İşletmeye bağlı 4 orman arazözü, 16 orman işçisi, 4 itfaiye arazözü, 12 itfaiye işçisi ve 2 helikopterle yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Bölge sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında, yangın yaklaşık 40 dakikada kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.