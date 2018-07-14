Marmaris Hisarönü’nde çıkan orman yangını söndürüldü

Hava karardıktan sonra başlayan yangın, karadan müdahale edilerek tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada saat 21:00 sıralarında çıkan yangına 15 dakika içinde ilk müdahalenin yapıldığı belirtilerek “Saat 21:00’de Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Hisarönü Şefliği, Hisarönü Köyü Keçibükü mevkiinde başlayan yangına 21:15’de ilk müdahale yapıldı. Yangına 1 ilk müdahale 4 pikap 9 arazöz 4 su ikmal aracı 6 teknik eleman 8 memur 27söndürme işçisi olmak üzere toplam 41 personel söndürme çalışmalarına katıldı. Meydana gelen orman yangınının çıkış sebebi teşkilatımız ve diğer kolluk kuvvetlerince araştırılmaktadır” denildi.

Saat 22:45 itibariyle tamamen kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.