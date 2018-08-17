Milas’ta ’Bu bayramda ben de trafik polisiyim’ projesi

Proje kapsamında, Muğla’da Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından da etkinlik düzenlendi.

Çocuklar üzerinden başlatılan ‘Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ kampanyası ile çocukların, aileleri ve sevdikleri üzerindeki yaptırım etkisini kullanarak trafikte ‘Aşırı hız yapılması, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takılması ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı’ durumlarında kırmızı düdüğünü çalarak, ailelerini ve sevdiklerini bu kural ihlalleri hakkında uyararak caydırılması amaçlandığı bildirildi.

Bu proje kapsamında Muğla Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de halkı proje kapsamında bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenledi. Ekipler, Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde uygulama yaparak, içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçları durdurup, vatandaşları bu konuda bilgilendirmek için yapılan ilanları, broşürleri ve Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın katkılarıyla hazırlanan tişört, şapka ve düdükleri sürücü ve çocuklara hediye ettiler. Aileleri ve çocukları proje hakkında bilgilendiren polis ekipleri, bu bayramda alınacak tedbirlerle kaza olaylarını minimum düzeye düşürmek istediklerini bildirdiler.