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20 Kasım 2017 13:01

Milas’ta kaza: 2 yaralı

Muğla Milas’ta meydana gelen trafik kazasında, 2 araç çarpıştı.

Milas’ta kaza: 2 yaralı

20 Kasım 2017 13:01

Kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza 19 Mayıs Bulvarı’nda bulunan Adliye Kavşağı’nda iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre; Şükrü Uysal hâkimiyetindeki 48 U 0433 plakalı ticari araç ile sürücü Dursun Güler hakimiyetinde bulunan 48 LY 920 plakalı araç çarpıştı. 48 U 0433 plakalı ticari araç sürücüsü Şükrü Uysal’ın, kırmızı ışık ihlali yaptığı ve kavşaktan dönmek isteyen Dursun Güler hakimiyetinde bulunan 48 LY 920 plakalı araçla çarpıştığı öne sürüldü.


Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, yaralanan sürücüler 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. Araç sürücüsü Güler’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, polisin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.




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