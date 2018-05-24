Muğla’da 126 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Göcek Mahallesinde ormanlık alanda göçmen grubu olduğu ihbarını aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, İstanbul’dan kamyonlar ile Fethiye ilçesine geldikleri öğrenilen 123 Pakistan ve 3 Bangladeş uyruklu göçmeni yakaladı. Otobüslerle ilçedeki spor salonuna getirilen göçmenler, sağlık ekipleri tarafından bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla aşı yaptı. Göçmenlerin denizden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.