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Muğla'da geleneklerin en tatlısı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde vefat eden vatandaşların yakınları tarafından yıllardır geleneksel kültürün bir parçası olarak dağıtımı yapılan lokma dağıtım geleneği her geçen yıl artarak sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde vefat eden vatandaşların yakınları tarafından yıllardır geleneksel kültürün bir parçası olarak dağıtımı yapılan lokma dağıtım geleneği her geçen yıl artarak sürüyor.


Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii meydanında hemen hemen her gün lokmacılar tarafından halkalı ve küre lokma dağıtımı yapılıyor. Vefat eden birisinin ardından yakınları tarafından lokma döktürülürken, adak olarak da lokma döktürülüyor.


Halka ve küre lokma


El değmeden hazırlanan lokmalar, makinede kızgın yağda pişirildikten sonra ister şeker şuruplu, ister şurupsuz vatandaşlar tarafından tüketiliyor. Yaşlı-genç her kesim tarafından büyük rağbet gören lokma, kızgın yağda pişirildiği için mide ülseri rahatsızlığı olan vatandaşlar lokmadan uzak duruyor.


Lokmanın tarihçesi


Lokma, un, maya, tuz ve şekerle hazırlanan hamurun, sıvı yağda kızartılmasıyla hazırlanan, şerbetle tatlandırılarak servis yapılan bir Türk tatlısı. Türkiye'deki bazı yörelerde şerbet dökülerek tatlı olarak yenilmesine rağmen, bazı yörelerde piştiği gibi şerbetsiz peynir ile yenilmektedir. Ortası delikli yuvarlak (halka) şeklinde ve küre şeklinde iki tipi vardır. Halk arasında küre şeklinde olana Saray lokması denir. Kaynağı Osmanlı Sarayına dayanmakla birlikte halk arasında da yapımı yaygınlaşmıştır.

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