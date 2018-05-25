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25 Mayıs 2018 12:56

Muğla’da kamyonet denize uçtu: 2 yaralı

Muğla’da, bir kamyonet deniz kenarına park edilmek istenilirken, bilinmeyen bir nedenle aniden denize uçtu.

Muğla’da kamyonet denize uçtu: 2 yaralı

25 Mayıs 2018 12:56

Meydana gelen olayda araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Milas - Bodrum karayolu, Güvercinlik mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; Milas istikametinden Bodrum’a doğru seyir halinde bulunan Vahap Ö. idaresindeki 48 VP 978 plakalı kamyonet, Seyirtepe civarında park edilmek istendiği sırada bilinmeyen bir nedenle denize uçtu.


Meydana gelen kazada araç sürücü Vahap Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan F.S. (32) yaralandı. Durumun, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne sevk etti.


Güvenlik güçlerince ifadesine başvurulan araç sürücü Vahap Ö. ise olayın aracını yol kenarına park etmek istediği sırada meydana geldiğini belirtirken, her iki şahsın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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