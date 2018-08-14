MUTSO Başkanı Ercan: “Ülke ekonomisinin temelleri sağlam”

Ercan yaptığı açıklamada, “Hepimizin yakından takip ettiği gibi, son iki yıldır ama özellikle de son günlerde hem siyasi, hem de ekonomik anlamda bir takım belirsizlikler söz konusudur. Son günlerde Ülkemiz ekonomisinde yaşanan gelişmeler ise dış kaynaklıdır. Küresel anlamdaki istikrarsızlık, ABD merkezli yapılan ve ülkemizi hedef alan uluslararası diplomatik nezaket kurallarına uymayan bazı açıklamalar ve İran’a yönelik yaptırım karaları ile daha da artmaktadır. Ülkemizde yaşanan bu gelişmeler ilimiz ekonomisini de etkilemektedir. Özellikle ilimiz ekonomisinin ağırlıklı olarak turizm, tarım ve madencilik sektörleri üzerinde yoğunlaştığı dikkate alınırsa ve bu sektörlerin ihracata yönelik alanlar olması sebebiyle, yaşanan olumsuzluklardan minimum düzeyde etkilenmeleri muhakkaktır. Ülkemiz üzerine geçmiş yıllarda siyasi, askeri vb şekillerde oynanan oyunlar şimdi de ekonomik olarak oynanmaktadır. 15 Temmuz sürecinden sonra bu oyunların artarak devam ettiğini görmekteyiz. Hiçbir ulusal ve uluslararası diplomatik, siyasi ve ekonomik realite ile bağdaşmayan ve ülkemizi hedef alan bu ekonomik saldırı sürecini de hep birlikte aşacağız. Bu günler ülkemiz ve ilimiz açısından birlik günüdür. Bu zorlu süreci, birlik, beraberlik ve azimle çalışarak, üreterek ve istihdamı ön planda tutarak aşabiliriz. Yıllardır çok önemli krizleri geride bırakan reel sektörümüzün bu süreçten de başarıyla çıkacağına olan inancımız tamdır. Ülkemiz ekonomisinin temelleri sağlamdır. İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin zaman geçirilmeden alınarak ve alınan bu kararların uygulanarak, ekonomimizin yeniden istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inanıyoruz” dedi.