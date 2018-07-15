Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 13:42

Ortaca’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Ortaca’da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı.

Ortaca’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz 2018 13:42


Ortaca Kaymakamlığı koordinesinde ilçe protokol üyeleri Ortaca Şehitliği’ni ziyaret etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilçe müftüsü Zekeriya Çelik’in şehitler için yaptığı duanın ardından, protokol üyeleri şehit kabrine karanfil bıraktı. Şehitlerin ruhuna Fatiha okundu.


Ortaca Şehitliği’nde düzenlenen törene, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Garnizon Komutan Vekili Albay Mustafa Pektaş, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş İsa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Küçükünal, İlçe Müftüsü Zekeriya Çelik, Ortaca Devlet Hastanesi Başhekimi Erol Çetinkaya, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Sözgen, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okan Bilgiç, Şehit Asteğmen Ünal Daka’nın ailesi, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Program, öğle namazı öncesi Merkez Camiinde şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif ve duaların okunması ile devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç