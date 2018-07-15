Ortaca Kaymakamlığı koordinesinde ilçe protokol üyeleri Ortaca Şehitliği’ni ziyaret etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilçe müftüsü Zekeriya Çelik’in şehitler için yaptığı duanın ardından, protokol üyeleri şehit kabrine karanfil bıraktı. Şehitlerin ruhuna Fatiha okundu.

Ortaca Şehitliği’nde düzenlenen törene, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Garnizon Komutan Vekili Albay Mustafa Pektaş, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş İsa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Küçükünal, İlçe Müftüsü Zekeriya Çelik, Ortaca Devlet Hastanesi Başhekimi Erol Çetinkaya, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Sözgen, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okan Bilgiç, Şehit Asteğmen Ünal Daka’nın ailesi, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, öğle namazı öncesi Merkez Camiinde şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif ve duaların okunması ile devam etti.