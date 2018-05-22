Polislere yönelik ’’Daima Güvencemiz’’ sergisi

Muğla Güzel Sanatlar Lisesi 11 Resim Sınıfı öğrencileri tarafından polisler için özel olarak düzenlenen ’’Daima Güvencemiz’’ isimli serginin açılışını Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız yaparken, serginin açılışında Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz ’ın babası Mehmet Yılmaz, Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Karar, Asayiş Şube Müdürü Mehmet Temel, Menteşe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehmet Akif Ağır hazır bulundu.

Polis temalı ve tamamı öğrencilerin eserlerinden oluşan ’’Daima Güvencemiz’’ isimli sergide eserleri tek tek inceleyen Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız öğrencilerden eserleri ile ilgili bilgiler aldı. Sergi açılışında kısa bir konuşma da yapan Kaymakam Caner Yıldız, öğrencilerin bu anlamlı etkinliğe imza atmalarının kendisini son derece mutlu ettiğini belirterek, başta okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.