Dr. Önder Yıldırım ve ekibi, Köyceğiz Gölü’nden alınan numuneler ile detaylı inceleme yaptı.

Prof. Dr. Yıldırım, beraberinde fakültenin öğretim elemanlarından Doç. Dr. Murat Yabanlı, Dr. Öğretim Üyesi Nurçin Killi ve Doktora Öğrencisi İdris Şener ile yerinde farklı istasyonlarda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde göl renginin turkuazdan tekrar eski haline geldiği gözlendi.

Göl rengi neden değişmişti?

Prof. Dr. Önder Yıldırım, eşsiz güzelliklere sahip Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalında ilk akla gelenin 5 türü ile temsil edilen Kefal Balığı olduğunu belirtti.

Yıldırım; “Çipura, Levrek, Mırmır da dominant bulunan diğer balıklarımızdandır. Tabi bunların yanında Yılan Balığı, Sazan ve Tilapia (Dişli Balık) da bulunmaktadır. Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmada göl renginin geçici değişiminin ana faktörünün iki temelli olduğunu düşünüyoruz. Bunlar kükürt ve alg (yosun) varlığı. Termal Su Kaynakları (Kaplıcalar) nedeniyle göl tabanından yukarıya kükürt çıkışı olabilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Mikroyosun - Mikroalg

Prof. Yıldırım, sudaki organik kükürdü bazı bakterilerin serbest hale getirdiğini, fosfat bağlı bileşiklerinde kükürt bağlayarak, fosfatı serbest hale getirdiğini aktardı.

Geçtiğimiz günler Köyceğiz Gölü’nde görülen turkuaz renginin, yeniden eski halini almaya başladığını da dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti; “Bu fosfatı ve diğer azot bileşiklerini de mikroalg-mikroyosunlar yer, tüketir. Ortamda bol miktarda besin maddesi (fosfat, azot bileşikleri) olunca, aşırı şekilde artan bu mikroalg/mikroyosunlar, su sıcaklığıyla beraber suyun rengini maviye çalan turkuaza dönüştürüyor. Ki bu sıcaklığın ölçümlerimizde 27 derecenin üstüne çıktığı görülmüştür. Tabi ömürleri besin varlığına bağlı olduğundan, belli bir süre sonra, su eski rengini alıyor. Ama ortam şartlarının uygun olabileceği sonbaharda da renk değişimi görürsek şaşırmamak lazım.”