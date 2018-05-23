Seydikemer’de orman yangını: 20 hektar alan yandı

Edinilen bilgiye göre; Kayadibi Mahallesi Maşatlar mevkisinde anız yangını kuvvetli rüzgar etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan bir helikopter, karadan ise Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ile yaklaşık 150 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 4 saate kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan, bölgeye gelen Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu ve Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik yangın hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Gökçekuyu gazetecilere yaptığı açıklamada, anız yangını şeklinde gelen ihbarın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradığını söyledi. Seydikemer ve Fethiye’deki tüm ekiplerin müdahale için bölgeye geldiğini anlatan Gökçekuyu, "Yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan alanın tespiti ve çıkış nedeniyle ilgili sabah saatlerinde gerekli çalışmalar yapılacak" dedi.