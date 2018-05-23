Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 23:11

Seydikemer’de orman yangını: 20 hektar alan yandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Seydikemer’de orman yangını: 20 hektar alan yandı

23 Mayıs 2018 23:11


Edinilen bilgiye göre; Kayadibi Mahallesi Maşatlar mevkisinde anız yangını kuvvetli rüzgar etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan bir helikopter, karadan ise Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ile yaklaşık 150 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.


Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 4 saate kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan, bölgeye gelen Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu ve Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik yangın hakkında bilgi aldı.


Kaymakam Gökçekuyu gazetecilere yaptığı açıklamada, anız yangını şeklinde gelen ihbarın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradığını söyledi. Seydikemer ve Fethiye’deki tüm ekiplerin müdahale için bölgeye geldiğini anlatan Gökçekuyu, "Yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan alanın tespiti ve çıkış nedeniyle ilgili sabah saatlerinde gerekli çalışmalar yapılacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç