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15 Ağustos 2018 13:01

Sürücü canını zor kurtardı

Bodrum-Milas karayolunda meydana gelen olayda, hareket halindeki yüklü kamyonet bir anda alev almaya başladı.

Sürücü canını zor kurtardı

15 Ağustos 2018 13:01

Kamyonetin sürücüsü, alev alev yanan araçtan kendini son anda kurtardı.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum-Milas karayolunda seyir halinde olan sürücü M.F. hakimiyetindeki 48 VS 592 plakalı kapalı kasa kamyonet, belirlenemeyen nedenle aniden alev almaya başladı.


Alev alev yanan araçtan, kendini zor dışarı atan sürücü M.F., aracı Milas Şehir Mezarlığı önünde güçlükle durdurabildi.


Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından, yanan kamyoneti söndürme çalışmaları gerçekleştirildi.


Güvenlik açısından, yanan kamyonetin arkasında bulunan kasalar dışarıya çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin; yanan aracı söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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