Uyuşturucu imalathanesine baskın

Polis ekiplerinin arama yaptığı evde saksı içine dikili hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Cevat Şakir Mahallesi üzerindeki bir villaya narkotik köpeği eşliğinde baskın yapan ekipler burada esrar maddesi üretildiğini belirledi. Villanın teras katındaki saksılarda yetiştirilen kenevir bitkilerinin işlendikten sonra hassas terazi ile ölçülerek satışa hazır hale getirildiği görüldü. Polisler, evdeki şüphelinin esrar bitkilerinin bir miktarını sökerek binanın arka bahçesine attığını da tespit etti.

Bir şüpheli uyuşturucu imalatı yapmak suçlamasıyla gözaltına alınırken, evdeki suç unsurlarına el konuldu.