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26 Haziran 2017 22:39

Yağ varili patladı, 2 kişi yaralandı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir işletmede dekor için onarılan yağ varili kaynak esnasında patladı.

Yağ varili patladı, 2 kişi yaralandı

26 Haziran 2017 22:39

Olayda 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi üzerindeki bir işletmede, dekor için onarılan yağ varili kaynak çalışması yapılırken patlama meydana geldi. Olayda Mustafa Şimşek ile Sergen Saltabaş adlı kişiler yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye sevk edildi.


Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki işletme çalışanları ve yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen motorize 112 ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.




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