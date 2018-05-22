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22 Mayıs 2018 16:47

Yatağan’ın alt yapısı güçleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Yatağan ilçesindeki mahallelerde kanalizasyon ve içme suyu altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Yatağan’ın alt yapısı güçleniyor

22 Mayıs 2018 16:47


Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte Yatağan ilçesinde altyapı çalışmalarını hızlandırdı. MUSKİ ekipleri tarafından, Yatağan ilçesinin Yeşilbağcılar ve Cumhuriyet mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları gerçekleştirildi.


Çalışmalar kapsamında Yeşilbağcılar Mahallesi Taşkesik mevkiinde içme suyu yenileme çalışmalarını tamamlayan MUSKİ ekipleri, mahallede 33 adet abone hattını da yeniledi.


Ayrıca kanalizasyon altyapısı bulunmayan Cumhuriyet Mahallesi 128. Sokakta MUSKİ ekipleri tarafından, yeni kanalizasyon hat çalışmalarını tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.


MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün talimatları doğrultusunda Yatağan ilçesinin alt yapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Ülgen, ”İlçemizin içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapısını her yönü ile sorunsuz hale getirebilmek için plan ve programlarımız dâhilinde tespit ettiğimiz yerlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin mahalle ve sokaklarında eskiyen ve kullanım ömürlerini tamamlamış hatların yerine, vatandaşlarımızın uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanabilecekleri hatları hizmetlerine sunuyoruz” dedi.




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