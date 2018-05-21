Yavrusunun düştüğü borunun başından bir an olsun ayrılmayan anne kedinin çaresizce bekleyişi ise yürekleri sızlattı.

Güvercinler mahallesinde faaliyet gösteren bir restoranın bahçesinde bulunan foseptik çukuru borusunun içine sabah saatlerinde yavru bir kedi düştü. Kedinin boruya düştüğünü farkeden restoran çalışanları bir süre kediyi kurtarmak için uğraştı. Kendi çabasıyla borudan çıkamayan yavru kedi için Muğla 911 ve Akut ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler ipin ucuna bez parçası bağlayarak borunun içine uzattı. Bir süre kedinin tutunarak çıkmasını bekleyen 911 ekibi daha sonra borunun başına süt ve yiyecek bırakarak beklemeye başladı. Borudan çıkmayı başaramayan kedi için bekleyiş sürüyor.

Anne kedinin çaresizliği yürek sızlattı

Yavrusunun düştüğü borunun başından bir an olsun ayrılmayan anne kedinin çaresiz bekleyişi ise yürek sızlattı. Borunun başından saatlerdir ayrılmayan anne kedi sürekli miyavlayarak yavrusunun çıkmasını bekliyor.

Yavru kedinin boruya düştüğünü fark ederek yardım çağıran Hülya Şenlen ise şu sözlere yer verdi "Sabah saatlerinde yavru kedi ve annesini bahçede oynarken gördüm. Bir süre sonra anne kedi boru başında sürekli miyavlıyordu. Borunun başına gittiğimde yavru kedinin düştüğünü farkettim ve çıkarmak için uğraştım. Kedi çıkmayınca Akut ekini ve 911 e haber verdim. Onlarda gelip ipin ucuna bez parçası bağlayarak boruya saldı. Şimdi kedinin çıkmasını bekliyoruz. Anne kedi de borunun başından ayrılmadan bekliyor. İnşallah bir an önce çıkar"