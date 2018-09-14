Ailece müzik yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Nafiz Bayar ve çocukları, Muş'un Malazgirt ilçesine gelerek kamyonu çevirdikleri müzik sahnesi ile düğün düğün dolaşarak geçimlerini sağlıyorlar.

Müzisyen baba Nafiz Bayar kızları Leyla Ve Hülya ve oğlu Adem Bayar ile birlikte kamyondan bozma müzik sahnesi ile diyar diyar gezerek müzik yapıyorlar. 2002 yılından beri müzisyenlik yaptığı belirten Baba Nafiz Bayar, çocukları ile birlikte şarkı söylemekten çok büyük keyif aldığını söyledi. Yaklaşık 16 yıldır müzisyenlik yaptığını ifade eden Bayar, “Hep başkasının yanında müzik aleti çalarak geçimimi yapmaya çalışıyordum. Eşimi kaybettikten sonra bende çocuklarımı yanıma alarak onlara şarkı söylemesini ve saz çalmasını öğrettim. Çocuklarım şarkı söylemesini ve saz çalmasını öğrendikten sonra, birlikte düğün düğün, diyar diyar dolaşmaya başladık. Bu işi yapan müzik grupları kendilerine araç alarak müzik sistemleri döşeyip müzik platformları yapmaya başladılar. Hal böyle olunca bizimde işlerimiz çok düşmüştü. Çünkü yeni sistem müzik aletlerine yetişmekte zorlanıyorduk. Bende borç harç ile bir kamyon alarak sanayi sitesinde usta arkadaşlarımın yayına gittim. Orada arabayı yeni bir tasarımla konser platformu haline getirdim. Bu yaptığımız kamyondan sahne sayesinde daha çok düğün işi almaya başladım. Çok şükür işlerim çok açıldı. Bu yaptığımız sahne 15 dakikada kurulup 15 dakikada toplanabiliyor. Sahnemizi topladıktan sonra aracımıza binip evimize gidebiliyoruz” dedi.

Babasıyla birlikte yaklaşık 4 yıldır saz çalan 14 yaşındaki Adem Bayar, müziğe çok küçük yaşlarda başladığını söyledi. Müzisyen babasının yardımıyla saz çalmasını öğrenen Bayar, “Babama bir müzik aletini nasıl çalabileceğimi sordum o da bana zamanla ritimleri öğretti. Bende kısa zaman içerisinde öğrendim. Bu işi zor durumda olan babam ablalarım için yapıyorum” dedi.