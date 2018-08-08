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08 Ağustos 2018 17:54

Başkan Asya, protokol üyelerine şehirlerarası otobüs terminali inşaatını gezdirdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Aziz Yıldırım, Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve beraberindeki heyetle birlikte tamamlanma aşamasına getirilen Şehirlerarası Otobüs Terminali inşaatını inceledi.

Başkan Asya, protokol üyelerine şehirlerarası otobüs terminali inşaatını gezdirdi

08 Ağustos 2018 17:54


Başkan Asya, yaklaşık 23 bin metrekare alan üzerine kurulan ve önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan tesis ile ilgili Vali Yıldırım, Milletvekili Şimşek ve beraberindekileri bilgilendirdi. Muş-Bingöl karayolu üzerinde kurulan terminal binasının tamamlanma aşamasına getirildiğini kaydeden Başkan Asya, bu tesis ile birlikte şehirlerarası ulaşımın sorunsuz bir şekilde sağlanacağını belirtti. Yeni bir terminal binasını Muş halkının hizmetine sunmak için uzun uğraşlar verdiklerini aktaran Başkan Feyat Asya, vaat edilen bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yaklaşık 23 bin metrekare alan üzerine yapılan terminalin 8 bin metrekaresinin ana hizmet binası olarak kullanılacağını söyleyen Başkan Asya, 16 adet bilet satış acentesinin bulunduğu yeni terminal projesinde kargo, PTT, internet merkezi, emanet, fast food, kafeterya, büfe, makine ikmal binası olacağını belirtti. Başkan Asya, vatandaşların ve işletmecilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı projenin gelecek ay hizmete açılacağını sözlerine ekledi.


Şehirlerarası otobüs terminalinin kent görünümü için önemli olduğunu belirten Başkan Asya, “Mevcut terminalin ihtiyaca cevap vermediğini ve yeni bir terminal binasının kurulması gerektiğini her platformda dile getirdik. Bunu gerçekleştireceğimize dair söz verdik. Allah’a şükürler olsun ki geçen yıl ihale sürecinin tamamladığımız projemizin temeli atıldı. Bu yıl çalışmalara hız verildi. Yeni binamızda tüm ayrıntıları göz önünde bulundurarak projelendirdik. 8 bin metrekaresi ana hizmet binası olacak olan terminalde 16 adet bilet satış acentesi yaklaşık 20 adet işyeri de farklı sektörlerden hizmet verecek. Bu eserimizin tamamlanması ile mevcut terminal binamızın çevresindeki yoğunlukta ortadan kalkmış olacak. Bugün söz verdiğimiz projeleri hayata geçirerek vatandaşlarımızın karşısına çıkmak bizim için en büyük mutluluktur. Bizler görev süremiz içerisinde halkımıza hizmetkarlık konusunda gereğini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Tesisteki çalışmaları yakından inceleyen heyet, başarılı projelerinden dolayı Başkan Asya ve ekibine teşekkür ettiler.




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