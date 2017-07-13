Başkan Tutar’dan Malazgirt’in il olması talebi

MHP Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günlerde Malazgirt ilçesini ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Bu çok anlamlı ve değerli ziyaretleri sırasında kendisine Malazgirt ilçesinin il olması ile bazı isteklerde bulunmuştum. Dün itibariyle Ankara’dan aldığım bir telefon beni ve teşkilatımı hayli heyecanlandırdı. Beni İçişleri Bakanlığından aradılar. Sayın Bakanımıza verdiğim mektup okunmuş ve ‘il olma talepleriniz değerlendirilecektir’ denildi. Bu sevindirici haber bizleri hayli mutlu etti. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, yıllarca unutulmuş ilçemizi unutmayarak bizlerin gönlünü ve kalbini bir kez daha fethetmiştir. Kendisine Malazgirt halkı ve teşkilatım adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu tarihi ilçemiz il olur” dedi.

Başkan Tutar; Van, Ağrı, Muş ve Erzurum illerinin kendilerine çok uzak olduğunu belirterek, “Burada yaşayan biz Alparslan’ın torunları, tarihi ilçemizin il olmasını istiyoruz. Polis Meslek Yüksekokulu, dört yıllık üniversite, yıllarca Malazgirt ilçesinde varlığını başarıyla sürdüren 108. Topçu Alayımızı da istiyoruz. Bu göreve geldiğim günden beri Sayın Genel Başkanın Devlet Bahçeli’ye layık bir başkan olmak istedim. Sayın Genel Başkanım, Malazgirt halkını çok seviyor ve çok değer veriyor. Sayın Genel Başkanım, benden ve ilçedeki herkesten daha çok Malazgirt ilçesinin il olmasını istiyor. Malazgirt ilçesinin her karış toprağında şehit kanı var. Bu tarihi ilçeye yıllardır Alparslan’ın torunları sahip çıkıyor ve bugünden sonrada sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.