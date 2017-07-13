Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 10:59

Başkan Tutar’dan Malazgirt’in il olması talebi

MUŞ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Malazgirt ilçesinin il olması için verdiği mektuba yanıt geldi.

Başkan Tutar’dan Malazgirt’in il olması talebi

13 Temmuz 2017 10:59


MHP Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günlerde Malazgirt ilçesini ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Bu çok anlamlı ve değerli ziyaretleri sırasında kendisine Malazgirt ilçesinin il olması ile bazı isteklerde bulunmuştum. Dün itibariyle Ankara’dan aldığım bir telefon beni ve teşkilatımı hayli heyecanlandırdı. Beni İçişleri Bakanlığından aradılar. Sayın Bakanımıza verdiğim mektup okunmuş ve ‘il olma talepleriniz değerlendirilecektir’ denildi. Bu sevindirici haber bizleri hayli mutlu etti. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, yıllarca unutulmuş ilçemizi unutmayarak bizlerin gönlünü ve kalbini bir kez daha fethetmiştir. Kendisine Malazgirt halkı ve teşkilatım adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu tarihi ilçemiz il olur” dedi.


Başkan Tutar; Van, Ağrı, Muş ve Erzurum illerinin kendilerine çok uzak olduğunu belirterek, “Burada yaşayan biz Alparslan’ın torunları, tarihi ilçemizin il olmasını istiyoruz. Polis Meslek Yüksekokulu, dört yıllık üniversite, yıllarca Malazgirt ilçesinde varlığını başarıyla sürdüren 108. Topçu Alayımızı da istiyoruz. Bu göreve geldiğim günden beri Sayın Genel Başkanın Devlet Bahçeli’ye layık bir başkan olmak istedim. Sayın Genel Başkanım, Malazgirt halkını çok seviyor ve çok değer veriyor. Sayın Genel Başkanım, benden ve ilçedeki herkesten daha çok Malazgirt ilçesinin il olmasını istiyor. Malazgirt ilçesinin her karış toprağında şehit kanı var. Bu tarihi ilçeye yıllardır Alparslan’ın torunları sahip çıkıyor ve bugünden sonrada sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
MUŞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:47
  • Güneş :04:53
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:25
  • Akşam :19:48
  • Yatsı :21:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!