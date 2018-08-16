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16 Ağustos 2018 12:11

Hasköy Belediyesinden taziye evi ve lavabo yenileme hizmeti

Muş’un Hasköy Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki Ulu Cami’nin taziye evi, lavaboları ve çevre düzenlemesi sil baştan yenileniyor.

Hasköy Belediyesinden taziye evi ve lavabo yenileme hizmeti

16 Ağustos 2018 12:11


Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen’in talimatı ile ilçe merkezindeki Ulu Camii bahçesinde üst yapı, alt yapı, bayan ve erken WC ile taziye evinde yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen’e cami imamı ve çalışmaları yürüten firma yetkilileri eşlik etti. Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Başkan Özen, firma yetkililerinden bilgi aldı.


İlçe halkının rahat ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için en iyi hizmeti verme çabası içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Özen, lavaboların artık kullanılamayacak durumda olduğu için yenileme çalışması başlattıklarını ifade etti. Engelli bireyler için de özel lavabolar yapılacağı bilgisini veren Başkan Özen, “Ulu Camimizin lavabo, taziye evi, cenaze yıkama alanı, WC, abdest yerleri, çevre düzenlemesi, avlu düzenlemesi, üst yapı ve altyapı yenileme çalışması ihtiyacı vardı. Hocamızla da bu konuyu görüşerek bir yenile çalışması başlatma kararına vardık. İlçe halkının da büyük mutluluk duyduğu çalışma kapsamında inşallah nezih bir ortam hizmete sunulacak. İbadet yerlerimizin bakımlı olması vatandaşın en büyük haklarından birisidir. Bu yenileme çalışmalarının yanı sıra bayan WC yapım işini de başlattık. Kış aylarında eksi 30 derecenin yaşandığı ilçemizde vatandaşlarımızın abdestlerini alabilmeleri için sıcak su hizmeti de vereceğiz. İnşallah ilçemiz en iyi hizmetlere kavuşacak” dedi.




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