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25 Kasım 2017 11:56

Kar nedeniyle köyden çıkamayanların imdadına AFAD yetişti

Muş’ta kar yağışından dolayı köyden çıkamayan 3’ü engelli 7 vatandaşı İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kent merkezine ulaştırdı.

Kar nedeniyle köyden çıkamayanların imdadına AFAD yetişti

25 Kasım 2017 11:56


Muş’ta önceki gün etkili olan kar yağışı, kırsal kesimde yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışından dolayı yolu ulaşıma kapalı olan merkeze bağlı Derecik köyünün Cuma mezrasında tedavi ve eğitim için il merkezine kendi imkanları ile gelemeyen 3’ü engelli 7 vatandaş, AFAD Müdürlüğünü arayıp yardım istedi. Yapılan ihbarın ardından arazi tipli araçlarla bölgeye giden AFAD ekipleri, Muş ve Malatya’daki hastanelerde tedavi olmaları gereken 4 vatandaş ile rehabilitasyon merkezinde eğitim görmesi gereken 3 engelli çocuğa ulaşarak kent merkezine getirdi.


AFAD ekiplerine teşekkür eden Yakup Ağra isimli vatandaş, "Kar yağışından dolayı yollarımız kapandı ve engelli çocuklarımız okula gidemiyordu. Biz de AFAD’ı aradık. Sağ olsunlar hemen imdadımıza yetiştiler. Allah devletimize zeval vermesin, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.




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