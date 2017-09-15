Malazgirt’te "1071’den 2071’e Malazgirt" projesi

Madde anlatıldı.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile Malazgirt Belediyesi yetkililerinin katıldığı toplantıda, Selçuklu Mahallesi sakinleri ile bir araya gelindi. Mahalledeki kentleşme sorunu ile yapılacak hizmetlerin görüşüldüğü toplantıda ilk olarak Selçuklu Mahalle Muhtarı Fehim Gün söz alarak, yaşadıkları sorunları dile getirdi. Muhtar Gün, “Öncelikle mahallemize gelerek bizlerin sorun ve sıkıntılarını dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mahallemiz yıllardır bizleri yöneten yerel yönetimler tarafından hep avutuldu. Biz yıllarca mahallemizin sorunlarını ve sıkıntılarını dile getirdik. Fakat derdimize çare olan olmadı. Mahallemizde acilen kentleşme yolunda büyük önem tanıyan 18. Madde uygulaması yapılmasını istiyoruz” dedi.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ise, amaçlarının Selçuklu Mahallesi sakinlerini belediye çalışmalarından haberdar etmek olduğunu vurgulayarak, bu çalışmalarla ilgili halkın görüşünü de almaya çalıştıklarını ve bu amaçla bu toplantıları düzenlediklerini belirtti. 18. Maddenin bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini belirten Kırlı, bu konuda mahalle sakinlerinin de gerekli bilgiye sahip olması için çabaladıklarını belirtti. Kırlı, “Kentleşme yolunda en büyük adım 18. Madde. Bu mahallemizin 18 Madde uygulanması için yaptığımız projelerin çok şükür yüzde sekseni bitti. Bu maddeyi uygulamak için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Su ve kanalizasyon projemiz bitti. Selçuklu Mahallemizin en büyük sorunlarından biri de birçoğunun tabusu yok. Biz belediye olarak herkes kendi tapusuna kavuşsun diye mahallede imar çalışmalarını başlatacağız. İmar çalışmaları bittikten sonra herkes parasını vererek tapusuna kavuşacaktır. Ayrıca bu mahallemize 3 tane çocuk parkı yapacağız. Mahalle gençleri için de halı saha, basketbol sahası olmak üzere bir spor tesisi yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Daha sonra soru cevap kısmında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Vekili Kırlı, çocuklara oyuncak dağıtmayı da ihmal etmedi.