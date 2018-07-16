Muş’ta “15 Temmuz” Etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Muş’ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde akşam saatlerinde Muş Valiliği önünde toplanan halk, protokol üyeleri ile birlikte belediye meydanına kadar yürüdü. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kur’an-i Kerim tilavetiyle devam eden programda protokol konuşmalarına geçildi.

İlk olarak bir konuşma yapan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, halkı selamlayarak, katılımlarından ötürü teşekkürlerini iletti. Rektör Polat’ın konuşmasının sonrasında konuşan Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, “15 Temmuz gibi karanlık bir geceyi aydınlık bir sabaha çıkaran Allah’a sonsuz şükürler olsun. Önce Allah’ımızın yardımı, sonrada siz değerli kahraman milletimizin gayretleriyle bu hain, bu alçak darbeyi hep birlikte bertaraf ettik. Bir daha böyle bir ihanete kalkışmaya asla cesaretleri olmayacaktır. Darbeler tarihi 15 Temmuz ile tarihe gömülmüştür. Çünkü vatandaşımız; devletine, demokrasisine, istikrarına ve istikbaline sahip çıkmıştır. Darbeci hainler ve bu zihniyette olanlar, asla aramızda barınamayacaklardır. Bu zafere, 81 ilimizde yaşayan kahraman vatandaşlarımızla birlikte, yurtdışında yaşayan kardeşlerimiz ve bütün dünya Müslümanlar dualarıyla destek olmuşlardır. Hainlerin ellerinde top, tank, uçak, helikopter ve birçok farklı silahlar vardı. Hainlerin yürekleri kararmış, vicdanları iflas etmiş ve bu aziz vatanın evlatlarına namluları doğrultma cesareti kendilerinde bulmuşlardır. Bizim neyimiz vardı; elimizde bayrağımız, kalbimizde imanımız, Allah’a tevekkülümüz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında, 15 Temmuz gecesi şahadet şerbetini yudumlayan şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Vali Yıldırım, “15 Temmuz darbe ve işgal girişimini bozguna uğratan aslan yürekli kardeşlerimle ne kadar iftihar etsek azdır. Darbeden sonra aylarca geceden sabahlara kadar nöbet tutan bir annenin, gece kalkıp yavrusunun üzerini örter gibi, gece kalkıp haberlere bakan; ‘vatanıma bir şey olmuş mu?’ Tedirginliğiyle yaşayan bütün canlara selam olsun. Hain darbede şahadet şerbetini yudumlamış şehitlerimize rahmetler diliyorum. Kahraman gazilerimize sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Darbe direnişine dualarıyla katılan bütün ümmete de en derin selam ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Vali Yıldırım’ın konuşmaları sonrasında TRT Sanatçısı Nurullah Akçayır’ın “Türkülerle Milli Birlik” konseriyle devam eden programın ardından, kentteki bütün camilerde sela okundu. Selaların okunmasının ardından program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının izlenilmesiyle sona erdi.