Muş’ta kaçak avlananlara operasyon

Bulanık ilçesinde yasa dışı yollarla avlanma yapan 6 kişi yakalandı. Yasak bölgede avlanan ve avcılık belgesi bulunmayan 6 kişiye 10 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, tüfeklerine el konuldu. Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü işbirliğiyle kaçak avlananlara yönelik düzenlenen çalışmada; 9 yaban ördeği, 6 tüfek ve bu tüfeklere ait fişekler ele geçirildi.

Yasak avlanma nedeniyle yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir, Bulanık ilçesinde kaçak avlanmaya yönelik ihbar aldıklarını söyledi. Kaçak avlanmaya yönelik personellerin bölgeye gittiğini ifade eden Daşdemir, "Daha önce bu konuda Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitmiş ve olay yerinde kaçak avlanan 6 kişiyi yakalamış. Bu kapsamda arkadaşlarımız silahlara el koydular, silahlar şu anda bizde. Ayrıca 9-10 tane de yaban ördeği ele geçirildi. Bunlarla ilgili yasal işlemlere ilişkin idari ve tazminat cezası olarak 10 bin 500 TL civarında para cezası kesilecektir. Kaçak avlananlara yönelik 2-3 ceza şekli var. Birincisi av günü dışında avlanmışlardır, ikincisi kaçak avcılık yapmışlardır ve aynı zamanda AVBİS’e girip belge almamışlardır" dedi.

"AVBİS belgesi olmayanlara cezai işlem uygulanacak"

Avcılara uyarılarda bulunarak avlanmaya açık olan yerlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Daşdemir, "Avlanan avcıların belgeleri olmadan ve AVBİS belgesi olmadan ava çıkmamaları önemle rica olunur. Bunlarla ilgili 4915 sayılı kanun gereği avlanması gereken limitlerde belirlenmiştir. Bu ele geçirilen silahlar en kısa zamanda gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra kamuya teslim edilecek, daha sonra ihale usulüyle satışa çıkarılacaktır. Bu konuda özellikle bize yardım eden Bulanık polisine ve jandarmasına çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.