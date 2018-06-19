AK Parti’de seçim çalışmaları bayram havasında geçiyor

Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayları ile birlikte seçim turuna devam eden Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kendilerine karşı gösterilen yakın ilgi ve alakadan oldukça memnun olduklarını belirterek, tüm Nevşehirli hemşirelerine teşekkür etti.

27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar’ın yanı sıra, bazı AK Partililerle birlikte Galericiler Sitesindeki seçim çalışmalarına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, son 16 yıllık dönemde Nevşehir’de eğitimden sağlığa, ulaşımdan bayındırlık hizmetlerine varana kadar her alanda büyük gelişmeler yaşayan Nevşehir’in, gelişme hızının devam edeceğini belirtti. Seçen “ Dünya lideri Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda emin adımlarla yola durup dinlenmeden devam ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuşurken, 27. Dönem Nevşehir AK Parti Milletvekili adayı Emre Çalışkan’da birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Türkiye ‘nin olduğu gibi Nevşehir’in ufkunu da geliştirme kararlılığı içerisinde olduklarını dile getirerek, hemşerilerinden yeni dönem için destek istedi.