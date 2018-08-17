CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Nevşehir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gülşehir ilçesinde “Halkçı Liseliler” Nevşehir eğitim ve dayanışma kampında lise öğrencileri ile buluşmak üzere Nevşehir’e geldi. Kılıçdaroğlu’nu Gülşehir Kartal Otel’de, İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arıyoy ve partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu burada kendisini karşılayan partililer ile bir süre sohbet etmesinin ardından liseli öğrencilere hitap etmek üzere toplantı salonuna geçerken, toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin soru sorma talebini ise kabul etmedi.