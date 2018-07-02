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02 Temmuz 2018 17:49

Gazeteci Murat İlktürk son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir’de uzun yıllar gazetecilik yapan Murat İlktürk 53 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci Murat İlktürk son yolculuğuna uğurlandı

02 Temmuz 2018 17:49


1988 yılında Bölgesel Vakit Gazetesi’nin muhabirliği ile gazetecilik mesleğine ilk adımını atan Murat İlktürk daha sonra ise uzun yıllar Nevşehir’de yayın yapmakta olan Göreme Gazetesi’nde muhabirlik görevinde bulundu. Yaklaşık 8 yıldır tedavi gören gazeteci Murat İlktürk, bu sabah hayatını kaybederken ikindi namazına müteakip Alibey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kaldırım Mezarlığına defnedildi.


Gazeteci Murat İlktürk’ün cenaze namazına Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca, Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.




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