Nevşehir’de siyasiler oylarını kullandı

Dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen oylarını kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe oylarını Turgut Akdevelioğlu İlköğretim Okulunda kullanırken Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ise oyunu Mustafa Çalışkan İlkokulunda kullandı. İl Başkanı Yanar oyunu 1070 nolu sandıkta kullanmasının ardından yaptığı açıklamada Rabbim seçimlerimizi hayır mübarek eylesin dedi. Yanar, “Nevşehir Turgut Akdevelioğlu İlköğretim okulunda 1070 nolu sandıkta oyumuzu kullandık. Rabbim bu seçimlerimizi, vatanımıza milletimize hayır mübarek eylesin. İnşallah akşam sandıklar açıldığında kazasız belasız olarak bu seçimi atlamış olacağız. Seçimler sonrasında yeni cumhurbaşkanımızı, yeni hükümetimizi, yeni meclisimizi belirlemiş oluruz” dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe ise Turgut Adevelioğlu Okulunda 1065 nolu sandıkta oyunu kullanmasının ardından inşallah 25 Haziran sabahında mutluluk içerisinde bayram havasında bir güne uyancağız dedi. Menekşe, “Ülkemizin bekası ve istikrarı için, ülke insanımızın geleceği için, saadeti, huzuru için bugün demokratik hakkımız olan Dönem milletvekilliği seçimine ailece gelip oyumuzu kullandık. İnşallah 25 Haziran sabahı ülkemiz huzur içerisinde, mutluluk içerisinde bayram havasında bir güne kavuşur” diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ise oyunu Mustafa Çalışkan İlkokulunda 1035 nolu sandıkta oyunu kullandı. Belediye Başkanı Atilla Seçen oy verme işlemini tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada seçimlerin ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Seçen, “Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. İstikrarın sürmesi için, yeni ve büyük Türkiye için oyumuzu kullandık. İnşallah kazanan Türkiye olacaktır, kazanan şehrimiz olacaktır. Her zaman sloganımız vakit Nevşehir vakti, Vakit Türkiye vakti demiştik. Rabbim ülkemize zeval vermesin. Vatandaş bütün oynanan oyunları gördü. İki tarafı da dinledi. İnşallah sandıklar açıldıktan sonra kazanan ülkemiz kazanan şehrimiz olsun diyorum” şeklinde konuştu.