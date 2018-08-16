NEVÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü seçmeleri başladı

NEVÜ BESYO için liselerin spor alan-kol bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan TYT puanından en az 200 puan alan, liselerin diğer alan-kol bölümlerinden mezun olan adaylardan TYT puanından 220 puan alan öğrenciler ile birlikte, bedensel, görme, işitme, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları 100 ve üzerinde olan adaylar başvuruda bulundu.

NEVÜ Spor Merkezinde bugün başlayan ve 17 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek özel yetenek sınavı sonuçlarına göre; milli sporcu kontenjanıyla 6 olimpik, 2 olimpik olmayan, diğer adaylarda 18 kadın, 19 erkek, 5 yabancı uyruklu, engelli adaylarda ise 3’ü bayan 2’si erkek olmak üzere toplam 55 öğrenci 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında NEVÜ’lü olacak.