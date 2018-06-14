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14 Haziran 2018 11:01

Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, Ramazan Bayramını tebrik etti

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Ramazan Bayramı öncesi yayınladığı mesajında başta Uçhisar halkının olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramını kutladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, Ramazan Bayramını tebrik etti

14 Haziran 2018 11:01


Başkan Karaaslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, mübarek ramazan ayında yapılan ibadetlerle bayrama ulaşmanın gönül huzurunu milletçe yaşadıklarını söyledi.


Karaaslan, “Bir ay boyunca Cenabı Allah’ın rızasını kazanmak için tutulan oruçlardan sonra, bayram günlerine kavuşmanın, büyük onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan Bayramının size ve ailenize bolluk, bereket ve sağlık, İslam âlemi ve Yüce Türk Millet’ine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle Uçhisarlı vatandaşlarımın, Türk ve İslam coğrafyasının mübarek Ramazan Bayramını yürekten kutluyor, Cenabı Allah’tan hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” dedi.




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