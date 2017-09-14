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14 Eylül 2017 13:19

CHP’li kadınlardan yeni müfredat tepkisi

Niğde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanlığı yeni eğitim-öğretim yılı ile başlayacak olan müfredat değişikliği ile ilgili parti binasında basın toplantısı düzenlendi.

CHP’li kadınlardan yeni müfredat tepkisi

14 Eylül 2017 13:19


CHP Niğde Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Tülay Al, “Laikliğin din düşmanlığı gibi gösterilmesi´ Mustafa Kemal’i unutturma çabalarının rahatsız ettiğini söyledi.


Bütün itirazlara rağmen kendi hedefleri uğrunda hareket ettiklerini ifade eden Al, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren yeni bir müfredat programı uygulamaya başlayacaktır. Elli bir farklı dersin taslak programı tamamen aceleyle hazırlanmış. Değerlendirme yapılamayacak kadar kısa bir süre askıya çıkartılmış ve uygulamaya geçileceği açıklanmıştır. Programı incelediğimizde de bu kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni müfredatı tanıtmak için yaptığı basın toplantısında ‘saha çalışmalarına yüz bine yakın öğretmen ve velinin katıldığını’ açıklamasına rağmen, söz konusu saha çalışmasına ilişkin hiçbir ayrıntının kamuoyu ile paylaşılmaması dikkat çekicidir. Saha çalışması dışında müfredat taslaklarına ilişkin olarak bakanlığın iki yüz bin civarında kurumsal ve bireysel öneri sunulmuş’, bu öneri ve değerlendirmelerin ne kadar dikkate alındığı ise yine somut olarak açıklanmamıştır. MEB her konu da olduğu gibi, yeni müfredat konusunda da kendi bildiğini okumayı sürdürmüştür. Bakanlığın müfredat taslakları ile ilgili eleştiri ve önerileri ne kadar dikkate aldığı tartışmalıdır. Eğitim sistemi, tıpkı 4+4+4 düzenlemesinde olduğu gibi, müfredat gibi son derece önemli bir konu da oldubittiye getirilmiştir. Müfredat programları bilimsel bir inceleme ve değerlendirmeye tabii tutulmadan uygulanacak olması son derece sakıncalıdır.”dedi.




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