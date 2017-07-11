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11 Temmuz 2017 08:56

Dünyaca ünlü kirazın hasadı başladı

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz, Kılan ve Emirler köyünde yetişen dünyaca ünlü kirazın hasadı başladı.

Dünyaca ünlü kirazın hasadı başladı

11 Temmuz 2017 08:56


Kılan köyünde temmuz ayının ilk haftasından itibaren başlayan hasatta ihracatlık seçilmiş ziraat 900 cinsi kirazın kilosu 9 liradan alınıyor. Halk arasında Kılan kirazı denen kirazın fiyatının, kış ayının şiddetli ve çok uzun sürmesinden dolayı 10 lira bandını aşması bekleniyor.


Bazı bahçe ve ağaçlarda neredeyse kiraz bulunmazken, bazı bölgelerde ise geçen yılın üçte biri oranında verim alındı. Dünya pazarında kalitesi ve aromasıyla tercih edilen Kılan kirazını en çok Alman ve Ruslar tüketiyor. Ortadoğu pazarına kiraz ihracatı yapan Kılan köyünde her yıl 2 bin ton civarında birinci sınıf kiraz yetiştiriliyor.




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