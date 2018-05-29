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29 Mayıs 2018 13:10

Küçük Yusuf’a devlet sahip çıktı

Niğde’de portal ven trombozu rahatsızlığı nedeniyle 13 yaşındaki Yusuf için yemek borusu nakli yapılacak.

Küçük Yusuf’a devlet sahip çıktı

29 Mayıs 2018 13:10


Yusuf için Türkiye’nin her yerinden destekler çığ gibi büyüdü ancak, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in talimatıyla Sağlık Müdürlüğü devreye girdi.


Niğde Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, Yusuf’un ameliyatı için hastane ve doktor araştırmasının yapıldığını söyledi.


Değirmencioğlu; ’’ Ulusal basında çıkan Yusuf Özkale kardeşimizin rahatsızlığı nedeniyle Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in talimatıyla hastalığın tedavisinin yapılacabileceği ilgili hastanelere yönelik araştırmalarımız başladı. Tedavi süresi boyuncu Yusuf çocuğumuzun ve ailesinin yanında olacağız’’ dedi.


Baba Mustafa Özkaleli ise Niğde Valiliği ve Sağlık müdürlüğüne teşekkür etti.




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