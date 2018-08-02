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02 Ağustos 2018 14:17

Niğde’de ikili eğitim yapan okul kalmadı

Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Niğde’de ikili eğitim yapan okul kalmadığını söyledi.

Niğde’de ikili eğitim yapan okul kalmadı

02 Ağustos 2018 14:17


Niğde’de 2 okulun yerinin değiştiğini belirten Yaşar şunları dedi: “Milli Eğitim Bakanlığımızın 2015-2019 Stratejik Plan hedefleri arasında ülke genelinde ikili eğitim yapan okulları tekli eğitime geçirmek yer almaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar sonucunda ilimizdeki ikili eğitim yapan okullarımızı bu gün itibari ile bitirmiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu kapsamda, 23 Nisan Havacılar İlk ve Ortaokulunun Ortaokul bölümü Atatürk Anadolu Lisesinin bulunduğu binaya taşınmış olup İlkokul bölümüne Necip Fazıl Kısakürek ilkokulu adı verilmiştir. Aynı hedef doğrultusunda Kemal Aydoğan İlk ve Ortaokulunun Ortaokul bölümünü yeni yaptığımız 24 derslikli okul binamıza taşıyarak Adulhamit Han Ortaokulu adını verdik ilimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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