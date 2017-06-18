Altınordu’da hedef huzurlu ve güvenli ulaşım

Altınordu Belediyesinin Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde gerçekleştirdiği iftar buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda yapılan iftar etkinliğinin bu kez adresi Kökenli Mahallesi oldu. Kökenli İlk ve Ortaokulu bahçesinde kurulan iftar sofrası Teyneli, Yemişli, Uzunisa, Artıklı ve Dedeli Mahallesi sakinlerini buluşturdu. Mahallelilerin yoğun ilgi gösterdiği iftar sofrasına Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Hekim, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hizmetlerimiz durmaksızın devam edecek"

Kökenli İlk ve Ortaokulu bahçesinde gerçekleşen programa katılan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, iftar sofralarının bulunduğu alanda mahalleliler ile tek tek selamlaştı. Düzenlenen iftar programında bir konuşma yapan Başkan Tekintaş, mahalle iftarlarının devam ettiğini belirterek vatandaşlarla buluşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Altınordu Belediyesi olarak hizmetlere devam ettiklerini ve 2 yıl içerisinde mahallelere 122 kilometrelik beton yol yapacaklarını belirten Başkan Tekintaş, "Altınordu Belediyesi olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni dönem de beton yollar ile mahallelerimizin ulaşım ağını kolaylaştırmak istiyoruz. Bu anlamda ihalelerimiz yapıldı ve firmalar çalışmalarına başladı. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde yapacağımız çalışmalar ile yaklaşık 122 kilometre beton yol yapacağız ve ayrıca mahallelerle yaptığımız işbirliği ile sürdürdüğümüz 30 kilometrelik beton yolu da tamamlamış olacağız" dedi.

Hedef huzurlu ve güvenli ulaşım

Yol bakım, onarımı ve genişletme çalışmaları sırasında vatandaşlardan fedakar olmalarını talep eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, genişletme işlemleri sırasında ağaç budama ve kesme işlemlerinin mecliste alınan bir karar olduğunu ifade etti. Yapılan bu tür çalışmaların daha güvenli ve daha huzurlu bir ulaşım için yapıldığının altını çizen Tekintaş, "Biz yol çalışmalarını sürdürürken sizlerden fedakarlık istiyoruz. Meclis de alınan karar ile zabıta ekiplerimizin kontrolünde yollara gelmiş olan ağaç ve fındık gibi bitkileri yola engel olmayacak şekilde belli standartlara göre budamaya ve kesmeye devam ediyoruz. Yolların genişlemesi, kamu araçlarının ve milletin daha rahat geçmesi için yaptığımız çalışmalar meclis kararıdır ve meclis kararından sonra bu uygulamaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar bu anlamda sıkıntı yaşamadık. Bizim amacımız milletin güvenliğini ve huzurlu seyahat etmesini sağlamak" diye konuştu.

Düzenlenen iftar programı yapıların duaların ardından sona erdi.