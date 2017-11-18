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18 Kasım 2017 15:08

Başkan Tekintaş: “STK’larla işbirliği içindeyiz”

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yerel yönetimler olarak bizler STK’larla işbirliği içerisinde çalışarak şehri geleceğe taşıyacak hizmetler yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Tekintaş: “STK’larla işbirliği içindeyiz”

18 Kasım 2017 15:08


Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Türk Eğitim-Sen Ordu İl Başkanlığını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Başkan Tekintaş, Türk Eğitim-Sen Ordu İl Başkanı Ömer Okumuş, yönetim kurulu üyeleri ve sendika çalışanları ile bir araya geldi.


Türk Eğitim-Sen’e gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Ziyaret çerçevesinde yapılan fikir alış-verişlerini kendisini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Tekintaş, “Türk Eğitim-Sen’e ve yönetimine ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür ediyor ve kongre sonrası oluşan yönetime de kolaylıklar diliyorum. Bizim için önemli olan yaşadığımız bu şehri geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu çerçevede sendikalarla yaptığımız fikir alışverişlerinden ziyadesi ile mutlu oluyoruz. Ziyaret kapsamında yaptıklarımızı anlattık ve yapılması gerekenleri de karşılıklı olarak görüşme fırsatı bulduk. İnanıyoruz ki STK’lar ve yerel yönetimler olarak iş birliği içerisinde çalışarak bu şehri iyi bir geleceğe taşıyacağız” dedi.




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