Bilirkişi kararına tepki gösterdiler

İlgili belediye tarafından uygun olmadığı için kapatılan yürüyen merdivenlere bilirkişi tarafından uygundur görüşü verilmesi sonucu savcılığın verdiği takipsizlik kararı aileyi şoke etti.

Ailenin avukatı Fahrettin Kocagöz ile birlikte aile yakınları, ilgili AVM’nin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Avukat Kocagöz, burada yaptığı açıklamada, “Bugün burada, sorumlu olanların sorumsuzlukları sebebiyle insanların sağlık ve güvenliğinin sürekli tehdit altında olmasının olağan hale gelmemesi ve yargının kanayan yarası haline gelmiş bilirkişilik müessesinin geldiği son noktaya kamuoyunun dikkatini çekmek için mağdur aileyle birlikte toplandık. Fatsa’da ki AVM’de Şubat ayında yürüyen merdivenlerinde bir çocuğumuz ayağı hasar gördü. Sonrasında başka bir çocuğumuz aynı şekilde yaralandı. Yine vatandaşlardan da yürüyen merdivenlere ayağını kaptırmaktan zor kurtardığını bizlere söyleyen var. Son olarak mayıs ayında müvekkilim Tufan beyin 2 yaşındki kızı Nihal Suğur, ailesi ile birlikte yürüyen merdivenlerden yukarı çıkarken, merdivendeki kırıklar sebebiyle oluşan boşluğa takılan küçüğün 3 parmağını demir merdiven keserek koparmıştır. Müvekkilim Tufan bey bu noktada sorumluların gerekli yaptırımla karışılacağı ümidiyle bekledi. Son aldığı bilgi ise kendisini şoke etti. Küçük kızımızın ayak parmaklarının kesilmesinden sonra ilgili belediye tarafından yürüyen merdivenler mühürlendi. İlk girişte bulunan kaza olan merdiven ilgili yerler onarıldı ve gerekli uyarıcı levhalar koyuldu. Kazadan önceki halinden hemen hemen eser bırakılmadı. Düne kadar kapalıydı ve ilgili belediye tarafından mevzuata uymadığı için kapalı tutulmaktadır. İlgililer hakkında başlatılan soruşturmada mevzuatına aykırı bir şekilde kapatılan bu merdivenlerin mevzuata uygun olduğu ailenin çocuğa sahip çıkmamasından mütevellit aileyi suçlayan bir bilir kişi raporuyla savcılık makamı dosyada takipsizlik kararı verdi. Vicdan ve merhamete davet ediyorum bu kişileri. Bizler hukuka olan inancımıza devam ediyoruz. İnanıyoruz ki adalet geçte olsa tecelli edecektir. İlgililer hakkında işlem yapılacaktır” dedi.

Küçük Nihal’in babası Tufan Suğur ise “Aile olarak korkunç bir dram yaşadık. Şuanda anlatırken bile çok üzülüyorum. Başımıza gelen bu olaydan bu zamana kadar yaşadıklarımıza rağmen adalete çok güveniyoruz. Bu durumun geçte olsa hukukun, adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Yetkililerin de gerekli kararı vereceğine inancımız tamdır” diye konuştu.