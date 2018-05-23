CHP Ordu milletvekili adayı, adaylıktan çekildi

Kapıcıoğlu, "Gözledim ki teşkilatta maalesef bir Bizans hareketlerinin mevcudiyeti var ve siyasi politikaya hakim olmuş" dedi.

CHP’nin 6 milletvekili çıkaracak Ordu listesinde 5. sırada yer verilen Sait Kapıcıoğlu, CHP ilkelerine ve siyasi etiğe aykırı durumlarla karşılaşması sebebiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Kapıcıoğlu, "Bundan sonra siyaset meydanlarında olmayacağım" diye konuştu.

Kapıcıoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gözledim ki teşkilatta maalesef bir Bizans hareketlerinin mevcudiyeti var ve siyasi politikaya hakim olmuş. Bu oyunu idare eden aktörler maalesef sahnede hiç görünmüyorlar. Seçim kaybedenlerle tekrar seçime gitmek, halka bir dayatmadır. O zaman yeni yüzlere ihtiyaç vardır. Hümanist, erdemli yüzler olması gereklidir. Bu kısa sürede gözledim ki siyaset hakikaten bir entrika bilimine çevrilmiş. Halbuki siyasetin tarifi toplumun problemlerine çözüm bulmaktır. İlk ve son siyasi konuşmamı yaptığım CHP Ünye Teşkilatı dava arkadaşlarım, çalışmalarımı candan desteklediler. Beni çok gururlandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. CHP eğer ülkeyi kurtarma, cumhuriyet ilkelerine dönme yönünde çalışıyorsa Atatürk’ün koyduğu ilkelere sahip olarak yola çıkmalıdır."