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14 Temmuz 2018 16:58

Fatsa Çınar Festivali 16 Ağustos’ta başlayacak

Fatsa Çınar Festivalinin 16 Ağustos Perşembe günü 15 Temmuz Özgürlük Meydanında saat 18.

Fatsa Çınar Festivali 16 Ağustos’ta başlayacak

14 Temmuz 2018 16:58

00’da başlayacağını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, "16-19 Ağustos tarihleri arasında festivalimizi yapacağız. 4 gün olarak programladık. Festivalimizi vatandaşlarımızla birlikte yapacağız" dedi.


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ilçedeki basın mensupları ile biraya gelerek Çınar Festivali ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Başkan Aktepe yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 ay önce eski belediye başkanımız Hüseyin Anlayan’ın milletvekilliği için istifa etmesinin ardından belediye meclisimiz tarafından belediye başkanı seçildim. 3 aydır bu görevi yürütüyorum. Göreve ilk başladığım zaman Fatsalı ve bölgedeki hemşehrilerimin öncelikle istemiş oldukları taleplerin başında geliyordu Çınar Festivali. Gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirdik, çalışmalarımız arasında konserler, futbol, basketbol etkinlikleri, çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik etkinlikler yer alacak. 16-19 Ağustos tarihleri arasında yapacağımız festivalimizi 4 gün olarak programladık. Festivalimizi vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Vatandaşlarımızın taleplerini çok önemsiyoruz ve gerçekleştirmek için büyük gayretler gösteriyoruz. Eğlenceli ve amacına uygun bir etkinlik olacak” diye konuştu.


Toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da hazır bulundu.




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