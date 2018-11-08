Fatsa Kaymakamlığından 'dolandırıcılık' uyarısı

Kaymakam Mehmet Yapıcı yaptığı açıklamada, "İlçede son günlerde gerçekleşen devlet büyüklerimizin ve adımı kullanarak çeşitli hayır ve yardım bahaneleri ile iş adamı, esnaf ve vatandaşlarımızı telefonla arayarak para talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları öğrenilmiştir. İlçemizdeki dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır. İş adamı, esnaf ve vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen Fatsa Kaymakamlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 0452 423 10 05, polis (155) veya jandarma (156) numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunmaları, dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya kalmamaları için bu kişi ya da kişilere kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur” diye konuştu.