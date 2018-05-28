Fatsa’da Bekir Aksoy ve İrsel Çivit orkestrasından konser

15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda gerçekleşen Ramazan etkinliklerine AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

İftardan sonra Fatsa’nın yerel tiyatrocusu İlker Taze’nin Orta Oyunu ile başlayan gecede ikinci olarak ‘Doktorlar’ dizisinin sevilen karakteri Suat rolündeki Bekir Aksoy ile müzisyen İrsel Çivit sahne aldı. Fatsa Belediyesinin Ramazan etkinliklerinin hazırlanmasında önemli katkısı olan Müzisyen İrsel Çivit yönetimindeki orkestra 1 saat süren ilahi konseriyle ilgiyle izlendi. Ünlü sanatçı Bekir Aksoy şiir aralarında sahne önüne gelerek hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Konserin sonunda Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe sahneye çıkarak ünlü sanatçı Bekir Aksoy ile müzisyen İrsel Çivit’e plaket takdiminde bulundu.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe Bekir Aksoy ile müzisyen İrsel Çivit’in gönüllerine dokunan bir konser verdiklerini belirterek vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Fatsa halkının isteği üzerine uzun yıllar sonra Ramazan etkinlerini düzenlediklerini belirten Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Halkımızın Ramazan etkinliklerinin düzenlediği alana büyük bir ilgisi var ancak çoğu çay içilen alandan etkinlikleri takip ediyor. Bu sanatçılarımız çok uzak yerlerden bizim için geliyor. Lütfen onları yalnız bırakmayalım” diye konuştu.