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05 Aralık 2017 12:49

Fatsa’da iş yeri denetimleri

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bazı iş yerleri ile imalathaneleri denetledi.

Fatsa’da iş yeri denetimleri

05 Aralık 2017 12:49


Denetimlerde gıda mühendisleri, kullanılan maddelerin üretim tarihleri, gıdaların pişirilmesinde kullanılan malzemeler ve hijyen şartlarına baktı. Denetimlerde, bazı işletme ve işletme sahipleri uyarıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, iş yeri yetkililerini, uyulması gereken kurallar konusunda da bilgilendirdi.


Denetimler sonrası Fatsa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlisi Serhat Serdar yaptığı açıklamasında, “Denetimler aralıksız devam edecek. İş yeri sahiplerinin belirlenen kurallara uyması gerekiyor, aksi takdirde cezalarla karşı karşıya kalabilirler” dedi.




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