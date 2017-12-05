Fatsa’da iş yeri denetimleri

Denetimlerde gıda mühendisleri, kullanılan maddelerin üretim tarihleri, gıdaların pişirilmesinde kullanılan malzemeler ve hijyen şartlarına baktı. Denetimlerde, bazı işletme ve işletme sahipleri uyarıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, iş yeri yetkililerini, uyulması gereken kurallar konusunda da bilgilendirdi.

Denetimler sonrası Fatsa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlisi Serhat Serdar yaptığı açıklamasında, “Denetimler aralıksız devam edecek. İş yeri sahiplerinin belirlenen kurallara uyması gerekiyor, aksi takdirde cezalarla karşı karşıya kalabilirler” dedi.