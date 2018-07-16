Güçlü altyapı felaketi önledi

Ordu’da hafta sonu etkili olan sağanak yağışlar sonrası metrekareye 80 kilogram yağmur düştü. Özellikle Altınordu ve Ünye ilçelerinde etkili olan yağışlar, altyapıya yapılan yatırımlar ve ilçe merkezlerinde inşa edilen dev yağmur suyu baksları sayesinde olası sel ve su baskınlarının da önüne geçti.

Yıllarca sular altında kalan mahalleler etkilenmedi

Son yılların en büyük yağışlarının birinin yaşandığı Altınordu ilçesinde gece 03.30’da başlayan sağanak yağmur, gündüz 11.00’a kadar aralıksız devam etti. Küçük bir yağmurda dahi sular altında kalan, Altınordu Şarkiye Mahallesi, Sırrıpaşa Caddesi, Karapınar Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi, Karşıyaka, Durugöl, Cumhuriyet ve Kumbaşı Mahalleleri Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin inşa ettiği altyapı ve 8.5 km kapalı yağmur suyu baksları sayesinde sel ve su baskınlarının da önüne geçmiş oldu.

Ünye’de tabakhane deresi çalışmaları etkisini gösterdi

Ünye ilçesinde ise Devlet Su İşleri’nin Tabakhane Deresi ve Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin ilçenin yağmur suyu hatlarını denizle buluşturan 2.5 kilometrelik dev yağmur suyu baksları sayesinde son yılların en büyük afeti, felakete dönüşmeden önlenmiş oldu. Akşam saat 21.30’dan sabah 04.00’a kadar devam eden ve metrekareye düşen 80 kilogram yağmur sonrası, ilçede bazı lokal sıkıntılar yaşanırken, OSKİ ve Ünye Belediyesi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle, son yılların en büyük yağışları küçük çaplı maddi hasarlarla önlenmiş oldu. Özellikle Tabakhane Deresi’nde daha önceden dereye bağlı olan Fevzi Çakmak Mahallesi Yağmursuyu hatlarının OSKİ tarafından akış yönü değiştirilerek yağmursuyu baksları ile deniz tarafına doğru yönlendirmesiyle, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşanması muhtemel su baskınlarının önüne geçtiği belirtildi.

Yıldırım düşmesine bağlı su kesintilerinin önüne geçildi

Ünye’de meydana gelen sağanak yağmurlar sonrası ilçede bazı noktalara yıldırım düşmesi nedeniyle yer yer elektrik kesintileri yaşandı. Trafo ve pano patlamaları sonrası, içme suyu terfi istasyonları ve arıtma tesislerine anında müdahale eden OSKİ ekipleri sistemi manuel olarak çalıştırarak, ilçede su sıkıntısı yaşanmasının da önüne geçmiş oldu.

22 mahalle yoluna anında müdahale edildi

Fatsa ve Persembe İlçelerinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel suları nedeniyle 22 Mahalle yolunda maddi hasar meydana geldi. Persembe Sogukpınar Bolatlı, Dereiçi, Şenyurt, Ortatepe, Istanbulbogazı,Yazlık, Kazancılı, Medreseönü, Imeçli, Kovanlı, Hacılar, Kırlı, Babalı, Çandır, Okçulu mahalleleri ile Fatsa ilçesine bağlı Güvercinlik, Yalıköy, Bolaman, Uzundere, Kavraz, Yavas ve Yassıbahçe mahalleleri yolunda meydana gelen heyelanlar Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin anında müdahalesiyle 4 saat içerisinde ulaşıma açıldı.