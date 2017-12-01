Karadeniz serenderden vazgeçmiyor

Henüz buzdolabı, derin dondurucu, ambalaj ve saklama malzemelerinin bulunmadığı dönemlerde Karadeniz’de kullanılan ve ’serender’ tabir edilen tahıl ve bakliyat ambarları, Ordu’nun birçok köyünde vazgeçilmeyen yerel özellik olmaya devam ediyor. Fare, sincap ve diğer zararlıların ulaşmaması için dört ayak üzerine inşa edilen ve herhangi bir hayvanın erişememesi için ağaç dallarından uzakta olmasına özen gösterilen serenderlere her türlü kuru bakliyat, tahıl ve yiyecek maddeleri saklanabiliyor. Serenderlere mutlaka seyyar bir merdivenle çıkılırken, iş bittiğinde bu merdivenler asla yapıya dayalı bırakılmıyor.

Ordu ili başta olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’nin diğer illerinin köylerinde evlerin hemen yanında inşa edilen ve bölge kültürün bir parçası olan serenderler, mısır, ceviz, fındık, hurma ve fasulye gibi bakliyatlar için ambar görevi yapıyor. İşin ilginç yanı serenderler, bu ürünlerin çürümeden kuruyabilmesi için karşıdan karşıya rüzgar geçecek şekilde inşa ediliyor. Ahşaptan kafes biçiminde delikli olarak yapılan serenderin bir veya iki çeperi içeriye devamlı hava girmesine sebep oluyor ve kurutma işlemini yerine getiriyor. Özel bir mimariye sahip olan serenderler, bütün Karadeniz illerinde yaşayanların ortak Türk kültürünün bir örneğini oluşturmaya devam ediyor.