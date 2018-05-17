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17 Mayıs 2018 14:35

“Mobilyacılar Sitesi” için arazi alımlarına başlandı

Kabadüz İlçesinde Ordu Marangozlar Odası ve Mobilyacılar Kooperatifi “Mobilyacılar Sitesi” için arazi alımlarına başladı.

“Mobilyacılar Sitesi” için arazi alımlarına başlandı

17 Mayıs 2018 14:35


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya’yı, Ordu Marangozlar Odası ve Mobilyacılar Kooperatif Başkanı Sefa Duran ve Kooperatif Başkan Yardımcısı Rüstem Koçak ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Ordu Marangozlar Odası ve Mobilyacılar Kooperatif Başkanı Sefa Duran, Mobilyacılar Sitesi için arazi alımlarına başladıklarını söyledi.


Mobilyacılar Sitesinin büyük bir proje olduğunun altını çizen Duran, “İlçenin Esenyurt Mahallesi Melet ırmağı yatağına yapmak istediğimiz ’Mobilyacılar Sitesi’ için arazi alımlarına başladık. İnşallah arazi alımlarının ardından inşaata hızla başlayacağız” dedi.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise, Melet Irmağı yatağına kurulacak Mobilyacılar Sitesinin ilçenin ve mahallenin çehresini değiştireceğini ifade etti.


Mobilyacılar Sitesinin ilçe için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, “Arazi alımlarına başlamanız hepimizi çok mutlu etti. Bu proje tamamlandığında ilçemizin mahallemizin gelişmesine çok önemli derecede katkı sağlayacak. Birçok vatandaşımıza iş kapısı açılacak“ diye konuştu.




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