“S” plaka ile daha güvenli ve kaliteli hizmet

Oda Başkanı Muammer Küçüköksüz yaptığı açıklamada, “Fatsa ilçemizde 131 şoför esnafımız S plakası aldı. Bu ay itibarıyla araçlar yeni plakası ile hizmet verecek. İhale ile 40 bin TL’ye bu plakaları gerçek üyelerimiz aldı. Şu an plaka değeri iki katına çıktı diyebilirim. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz için esnaf arkadaşlarımızla yeni kanunlara uyduk ve bundan sonra da hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan olarak tabir edilen taşımacılığın önlenmesi, fiilen çalışmakta olan şoför esnafının korunması, trafik düzeni ve güvenliğiyle yolcu emniyetinin sağlanması konusunda S plakalı servis araçlarının önemini biliyoruz. Ayrıca odamız bünyesine yeni bir araç kazandırdık. 30 tonluk bir kurtarıcıyı alarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Önemli olan güzel hizmeti üyelerimize sunmaktır” şeklinde konuştu.

Korsan taşımacılığın en büyük sorunlarını olduğunu belirten Başkan Küçüköksüz, “Şoför esnafının en büyük sorunu yıllardır korsan taşımacılık yapan kişilerdir. Bu anlamda her türlü denetimler yapılsa da yine de engellenemiyor. Büyükşehir belediyemiz korsan ile mücadele konusunda yeni bir birim oluşturdu. Onlar da artık sık aralıklarla denetimler yapacaklar” diye konuştu.